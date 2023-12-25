 
مباشر

"البجعة البيضاء" المطوّرة تتزود بالوقود جوّا (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

youtube/وزارة الدفاع الروسية
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wo00

نشرت بعض وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر قاذفة روسية من قاذفات Tu-160 المطوّرة وهي تتزود بالوقود في أثناء تحليقها.

وتبع لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن الطائرة المعدّلة التي ظهرت في مقاطع الفيديو كانت تجري تدريبات اختبارية على التزوّد بالوقود في أثناء التحليق، ويمكن ملاحظة كيف جرت العملية بدقّة في الجو.

وتعتبر قاذفات Tu-160 اليوم أكبر وأقوى قاذفات استراتيجية مجهزة بأجنحة قابلة لتغيير زاوية ميلانها، لتكون قادرة على زيادة سرعتها في أثناء تنفيذ مهماتها.

إقرأ المزيد
وزارة الدفاع الروسية تحصل على طائرة أخرى من طائرات IL-76 المطوّرة
وزارة الدفاع الروسية تحصل على طائرة أخرى من طائرات IL-76 المطوّرة

وتتمتع هذه القاذفات بقدرات رادارية عالية، ويمكنها التحليق لمسافة تزيد عن 8000 كلم في كل مهمة، فضلا عن أنها مصممة لحمل عدة صواريخ من نوع Kh-101 و Kh-55SM المزودة برؤوس حربية عادية ونووية، والتي يمكنها ضرب أهدافها على مسافات تزيد عن ثلاثة آلاف كلم، أي أن هذه الطائرات قادرة على ضرب العدو دون الدخول في مجال مضاداته الجوية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا