"البجعة البيضاء" المطوّرة تتزود بالوقود جوّا (فيديو)

نشرت بعض وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر قاذفة روسية من قاذفات Tu-160 المطوّرة وهي تتزود بالوقود في أثناء تحليقها.

وتبع لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن الطائرة المعدّلة التي ظهرت في مقاطع الفيديو كانت تجري تدريبات اختبارية على التزوّد بالوقود في أثناء التحليق، ويمكن ملاحظة كيف جرت العملية بدقّة في الجو.

وتعتبر قاذفات Tu-160 اليوم أكبر وأقوى قاذفات استراتيجية مجهزة بأجنحة قابلة لتغيير زاوية ميلانها، لتكون قادرة على زيادة سرعتها في أثناء تنفيذ مهماتها.

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وتتمتع هذه القاذفات بقدرات رادارية عالية، ويمكنها التحليق لمسافة تزيد عن 8000 كلم في كل مهمة، فضلا عن أنها مصممة لحمل عدة صواريخ من نوع Kh-101 و Kh-55SM المزودة برؤوس حربية عادية ونووية، والتي يمكنها ضرب أهدافها على مسافات تزيد عن ثلاثة آلاف كلم، أي أن هذه الطائرات قادرة على ضرب العدو دون الدخول في مجال مضاداته الجوية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا