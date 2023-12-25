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وزارة الدفاع الروسية تحصل على طائرة أخرى من طائرات IL-76 المطوّرة

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الدفاع الروسية تحصل على طائرة أخرى من طائرات IL-76 المطوّرة
Sputnik valery maelnikov
طائرة IL-76MD-90A الروسية
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تسلّمت وزارة الدفاع الروسية طائرة جديدة من طائرات IL-76MD-90A المطوّرة والمجهزة بمعدات روسية الصنع بالكامل.

وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن مؤسسة "روستيخ" سلّمت وزارة الدفاع الطائرة المذكورة، والعمل جار في روسيا لتطوير احتياطي من الطائرات المذكورة للعام القادم.

ونقلت الخدمة الصحفية للمؤسسة عن مدير شركة إليوشن الروسية لصناعة الطائرات، دانييل برينرمان قوله :"إن الشركة ستختبر طائرة أخرى من نوع IL-76MD-90A العام الجاري أيضا، ولديها خطط لزيادة معدلات الإنتاج التسلسلي لهذه الطائرات".

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وتعتبر IL-76MD-90A نسخة مطورة عن طائرات النقل الكبيرة IL-76MD، ولها القدرة على نقل حمولات بأوزان أكبر وقطع مسافات أبعد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فقد حصلت هذه الطائرات على معدات روسية الصنع بالكامل، وجهّزت بدعامات جديدة لتقوية الأجنحة توفر لها كفاءة عالية في الطيران، بالإضافة إلى هيكل محسّن ومعدات هبوط مع أنظمة فرامل ومعدات رقمية جديدة داخلية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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