طوّر المهندسون العسكريون الروس مجموعة "غرانات" ( الرمانة) الضاربة للاستطلاع البصري، وستستخدم المجموعة الجديدة في ظروف التضاريس الوعرة، والأبنية المتراصة في المدن.

وقال ناطق باسم مكتب التصميم المصنع لـ"الرمانة" إن المجموعة، بصفتها نسخة مطورة لمنظومة "بلوكبوست" الروسية، تشبهها من حيث المكونات والمهام، لكنها تعمل في الموجات البصرية، وهي مخصصة للبحث عن الأهداف وإجراء الاستطلاع الإضافي وإصابة الأهداف بواسطة المسيّرات.

وتكمن ميزتها الهامة في أن جهاز ترحيل الإشارات يركب على مسيرة جوية خاصة. وأوضح أن مسيرة ترحيل الإشارات تضمن للمجموعة الاستقرار في استقبال وإرسال الأوامر الواردة من درون الاستطلاع إلى لوحة التحكم للمشغّل في ظروف غياب الرؤية المباشرة، الأمر الذي لا يعزز إمكانياتها فحسب بل ويزيد من مدى عملها، فضلا عن زيادة أمان مشغّلها.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن منظومة "بلوكبوت" الروسية قد اجتازت بنجاح الاختبارات، وبدأ إنتاجها الصناعي المتسلسل. وتم تزويدها بنظام موحد للقيادة واستقبال الصور على شاشة واحدة. أما المحطات البصرية الحرارية التابعة للمنظومة فتسمح برصد الأشخاص والمركبات على مسافة تتراوح بين 800 و2000 متر. وقد تم تصميم المنظومة خصيصا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا