ناقلات "M113" الغربية محكوم عليها بالفناء في أوكرانيا

تكبدت وحدات الجيش الأوكراني خسائر فادحة في الناقلات المدرعة М113.

إقرأ المزيد

وهناك معلومات تفيد بأنه تم تدمير 140 ناقلة مدرعة من هذا النوع، ناهيك عن مدرعات تم سحبها إلى الخطوط الخلفية لإصلاحها.

ومن أجل تعويض النقص الحاد في أسطول المدرعات في الجيش الأوكراني اشترت أوكرانيا من الغرب 27 ناقلة مدرعة قديمة من طراز М113، يفترض دخولها الخدمة في الحرس القومي الأوكراني.

ووفقا لصور نشرتها الشبكات الاجتماعية فإن تلك المدرعات لم تخضع منذ وقت طويل لعمليتي التطوير والإصلاح. ويبدو أنها قد شاركت في نزاعات مسلحة مختلفة. كما يبدو أنها حفظت حتى الآن في مستودعات خاصة تابعة لبعض رجال الأعمال الذين اشتروا تلك المدرعات الخارجة عن الخدمة في الجيش ليعيدوا بيعها لاحقا. والأمر لا ينطبق على مدرعات М113 فحسب بل ودبابات "ليوبارد – 1"، ومدرعات FV103 Spartan و FV432 وغيرها.

وتفيد وسائل الإعلام بأن مدرعات М113 لا تمتلك أجهزة الحماية الإضافية ووسائل الاتصال والأسلحة وأجهزة الرؤية الليلية، لذلك من غير المستبعد أن خدمتها في الجيش الأوكراني لن تدوم طويلا.

يذكر أن إنتاج М113 بدأ عام 1960. ولا تزال في ترسانة العديد من الدول، كفيتنام وإيران والعراق حيث تستخدم مع "بي تي إر–50" السوفيتية الأسطورية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا