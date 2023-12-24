روسيا تختبر أحدث غواصات "لادا"

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن روسيا تجري اختبارات على أحدث غواصتين حربيتين من نوع "لادا".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"تخضع غواصة كرونشتادت الروسية الجديدة للمرحلة النهائية من الاختبارات الحكومية، في إطار هذه المرحلة تمكنت الغواصة من الغوص لعمق 100 متر، ورافقتها في أثناء الاختبارات في البحر سفن حربية تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي".

وأضاف البيان:"خلال الاختبارات قام طاقم الغواصة بالتحقق من آلية عمل جميع الأنظمة الموجودة فيها ووضعوا خوارزميات لغوصها وطفوها بطرق مختلفة، وتحقق المختصون أيضا من آلية عمل أنظمة الدفع وأنظمة السونار على متنها".

وأشار البيان إلى أن روسيا بدأت أيضا مرحلة اختبارات الرسو لغواصة "فيليكيي لوكي" الجديدة من نوع "لادا"، وفي أثناء الاختبارات قام المختصون بفحص معظم الأنظمة الموجودة في الغواصة، مثل: أنظمة الاتصالات وأنظمة السونار وأنظمة التحكم ومنظومات التسليح.

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تطور روسيا غواصات "لادا" في إطار المشروع الحكومي 677، وتنتمي هذه الغواصات إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج في أثناء الحركة، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، ويمكنها العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا