روسيا تصنع غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ البالستية

ذكرت مواقع إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ البالستية.

وحول الموضوع قال مدير مصنع "سيفماش" الروسي لبناء السفن والغواصات، ميخائيل بودنيتشينكو:"العمل جار في مصنعنا على تطوير غواصة الأمير بوجارسكي النووية، ستغادر هذه الغواصة حوض التصنيع وفق الموعد المحدد الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الدفاع الروسية".

و"الأمير بوجارسكي" هي الغواصة الخامسة من فئة "Borei-A" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 955А، وبدأ العمل على تطويرها في 23 ديسمبر 2016.

وتنتمي غواصات "Borei-A" إلى فئة الجيل الرابع من الغواصات النووية، ويمكن لكل غواصة حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

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وتتميز هذه الغواصات أيضا باحتوائها على منظومات سونار "Irtysh-Amphora-B 055" التي لديها القدرة على اكتشاف أنواع مختلفة من الأهداف، بما فيها السفن والغواصات والطوربيدات والأجسام التي تتحرك تحت الماء، كما يمكنها قياس سمك الجليد في مناطق القطب الشمالي لمساعدة الغواصات على إيجاد فتحات لإطلاق الصواريخ البالستية.

المصدر: سلاح روسيا