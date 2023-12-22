صخور رسوبية غير تقليدية رصدت عبر القارات الخمس

ظهر نوع غريب من الحجر الرسوبي في 11 دولة وخمس قارات مختلفة في جميع أنحاء العالم سواء في الداخل أو على الساحل.

وفي الآونة الأخيرة، وجد العلماء الذين يدرسون الجيولوجيا الرسوبية، مع التركيز بشكل خاص على تكوين هذه الحجارة الرسوبية وخصائصها، أن هذه الصخور تتكون من البلاستيك والصخور الفتاتية المتفككة من صخور موجودة مسبقا.

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ويطلق العلماء على هذه الصخور الرسوبية الجديدة اسم "البلاستيستون" (Plastistones)، وتم اكتشافها في جميع أنحاء العالم.

وأشار العلماء إلى أنه "تم العثور على البلاستستون على نطاق عالمي، سواء في المناطق الساحلية أو الداخلية".

وتتضمن عملية تكوين البلاستستون تحجر (عملية التحول إلى صخور) للمواد البلاستيكية، مثل البولي إيثيلين (PE)، والبولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، والبولي بروبيلين (PP)، والبوليمرات البلاستيكية الأخرى، جنبا إلى جنب مع شظايا الصخور الطبيعية أو الفتاتية.

وأدت النفايات التي يسببها الإنسان إلى تكوين مثل هذه الصخور الرسوبية، والتي تتشكل عندما تتعرض هذه المواد البلاستيكية، التي غالبا ما تنشأ من النفايات الناتجة عن الإنسان، مثل التغليف أو الحاويات أو الأنشطة البحرية، للاحتراق أو حركة الأمواج أو التبخر أو الارتباط الكيميائي.

ومن خلال هذه الإجراءات، تتحد المواد البلاستيكية مع شظايا الصخور أو الرواسب أو المعادن الموجودة، وتصبح مدمجة في المزيج الرسوبي.

ويحدث الاندماج من خلال وسائل مختلفة، ما يؤدي إلى إنشاء هيكل صخري مركب حيث يتم دمج المواد البلاستيكية والمواد الطبيعية.

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وأوضحت الدراسة: "يمكن أن تتشكل صخور البلاستستون من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك نار المخيم أو حرق النفايات البلاستيكية، أو حركة الأمواج، أو التبخر، أو الروابط الكيميائية. لقد ثبت أن البلاستستون تغير المجتمعات الميكروبية في البيئة المحيطة ويمكن أن تولد كميات كبيرة من المواد البلاستيكية الدقيقة والمواد البلاستيكية النانوية".

وأضاف العلماء: "يوفر هذا النوع الجديد من الصخور الرسوبية دليلا دامغا على كيفية تمكن الأنشطة البشرية من أن تكون بمثابة عملية جيولوجية خارجية قوية تعيد تشكيل السجل الجيولوجي لكوكبنا".

نُشرت الدراسة في 6 نوفمبر في مجلة Science Direct.

المصدر: Interesting Engineering