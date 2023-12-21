صحيفة أمريكية: "سو-35" مقاتلة سريعة وخطيرة قادرة على منافسة "إف-16"

وصفت مجلة The National Interest الأمريكية مقاتلة "سو-35" الروسية من جيل 4++ بأنها طائرة حربية تجمع بين العديد من مكونات الجيل الخامس وتعتبر مقاتلة سريعة وخطيرة.

وأشار مقال نشرته المجلة إلى أن المقاتلة الروسية المتعددة المهام تتميز بقدرة فائقة على المناورة وتخصص لمكافحة الأهداف الجوية والبرية، فضلا عن إصابة سفن العدو.

كما أشار المقال إلى أن "سو-35" هي نسخة مطورة ومعدلة لمقاتلة "سو- 27". وإذا كان من شأن تصميم الأخيرة مواجهة مقاتلة F-15 Eagle الأمريكية فإن "سو-35" جاءت ردا على ظهور " F-16".

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وأعاد كاتب المقال إلى الأذهان أن روسيا استطاعت إدخال تعديلات في تصميم "سو- 35"، ما أدى إلى ظهور نسخة جديدة وهي "سو—35 إس".

وأشارت الصحيفة إلى ميزات "سو-35" وبينها محركاتها القوية التي تضمن لها إمكانية التحليق الطويل ويمكنها بلوغ السرعة فوق الصوتية بدون تشغيل غرفة الفورساج ( الاستهلاك الزائد للوقود). وتتميز محركاتها بقدرة على تغيير اتجاه الدفع، ما يجعل الطائرة تمتلك قابلية عالية للمناورة.

ويمكن لمقاتلة "سو-35" حسب الصحيفة أن تحمل كمية هائلة من الأسلحة بما في ذلك صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض" والصواريخ المضادة للرادار والسفن وكذلك القنابل الموجهة بالليزر وبالأقمار الصناعية. ويمكن أن تتزود المقاتلة بوحدة الحرب الإلكترونية، ما يضمن لها قدرة على التشويش الذي من شأنه الحد من فاعلية رادارات العدو وإعماء رادارات الصواريخ، بما فيه صواريخ AIM-120 AMRAAM.

وأشار المقال إلى ميزة أخرى هامة وهي تزويد الطيار بنظامين للاتصال المشفر السري مقاوم للتشويش.

المصدر: روسيسكايا غازيتا