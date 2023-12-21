روسيا.. البدء باستخدام "كواليتسيا - إس في" أحدث مدفع ذاتي الحركة في العالم

بدأ الجيش الروسي في استخدام أحدث مدفع ذاتي الحركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهو "كواليتسيا – إس في"، وذلك بعد أن انطلق إنتاجه الصناعي على دفعات.

يذكر أن الاختبارات الحكومية لمدفع الهاوتزر "كواليتسيا – إس في" جرت في أكتوبر الماضي وتكللت بنجاح تام.

وقد وصفت شركة "روستيخ" الروسية مدفع الهاوتزر "كواليتسيا – إس في" بـ"الروبوت المقاتل" الذي يتميز بنسبة عالية من الأتمتة وقالت إنه أحدث مدفع ذاتي الحركة في العالم.

ويتفوق مجمع "كواليتسيا - إس في" على مثيلاته من حيث مدى الرمي وسرعته وقوته وسرعة السير.

وقد تم تزويد المدفع الذاتي الحركة بكبسولة مدرعة يتم التحكم فيها عن بعد. وبمقدور المدفع إصابة الأهداف على مسافة حتى 70 كيلومترا. ويمكن أن يستهدف القوة البشرية وبطاريات المدفعية ومراكز الدفاع الجوي والدرع الصاروخية ومراكز القيادة والتحصينات الميدانية للعدو.

كما تم تزويد مجمع "كواليتسيا – إس في" بمدفع 2А88 عيار 152 ملم والذي يرمي بسرعة تزيد عن 10 طلقات في الدقيقة. وتم وضع المدفع على منصة دبابة "تي – 90". ويمكن أن يستخدم مدفع "كواليتسيا" نظام الغارة النارية الذي لم يستخدمه سابقا أي مدفع روسي أو سوفيتي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا