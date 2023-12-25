روسيا تطلق أولى عبّاراتها المائية المسيّرة الصديقة للبيئة

بدأت روسيا بتسيير عبّارة مائية جديدة زودتها بمحركات صديقة للبيئة وأنظمة قيادة ذاتية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العبّارة انطلقت مؤخرا في أولى رحلاتها المائية معتمدة بشكل كلي على أنظمة القيادة الذاتية الموجودة فيها، وتوجهت من ضواحي لينينغراد نحو كالينينغراد الروسية، حاملة على متنها بعض البضائع التجارية.

شارك في حفل إطلاق السفينة عبر تقنية الفيديو نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلو أوسوف، وزير النقل ألكسندر بوشيفاي.

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وحول الموضوع قال بيلو أوسوف:"أطلقنا عبارة المارشال تشيرنياخوفسكي الجديدة في أول رحلة مستقلة لها، هذا الإطلاق ليس تجريبيا بل بداية التشغيل التجاري لهذه المركبة.. هذه السفينة فريدة من نوعها بالنسبة لروسيا، وهي أول عبارة مائية صديقة للبيئة تعمل بأنظمة القيادة الذاتية، طوّرت هذه الأنظمة شركة Sitronics Group المحلية بطلب من مؤسسة Rosmorport".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية كانت قد خصصت ما يزيد عن 1.3 مليار روبل لدعم النقل البحري ما بين كالينينغراد وعدة مناطق في روسيا.

المصدر: فيستي