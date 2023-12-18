ضباط أوكرانيون: السلاح الغربي لا يصلح للحرب في أوكرانيا

شكا قائد اللواء الأوكراني يان يازيتشين في مقابلة مع صحيفة "موند" الفرنسية من خصائص مدافع CAESAR الذاتية الحركة التي سلمتها فرنسا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلن قائد اللواء أن مدافع CAESAR الذاتية الحركة حساسة وهشة جدا ولا تصلح لوقائع الحرب وللعمليات الحربية الجارية في أوكرانيا.

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وقال في حديث أدلى به لصحيفة "موند" الفرنسية إن" سلاحكم يرمي بسرعة كبيرة جدا وبدقة فائقة، لكني لا استخدمه إلا نادرا لأنه هش ولا يصلح لوقائع الحرب".

وشكا قائد اللواء الأوكراني من أبعاد CAESAR الكبيرة. وأوضح أنه في حال وضعه على أرض مكشوفة سيكون مستهدفا حكما بعد دقائق معدودة، وهناك سلبية هامة أخرى تكمن في أنه لا يمكن أن يتحمل تأثير الأوحال في المكان.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن جنود الجيش الأوكراني يعبرون عن عدم رضاهم عن نوعية تدريبهم في بلدان حلف الناتو وكذلك جاهزية المعدات الحربية التي يتسلمونها من الغرب. وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة الغربية عاجزة، حسب الجنود الأوكرانيين عن التصدي لقدرة الجيش الروسي. وقالوا إن السلاح الغربي يخصص لقمع الانتفاضات وليس للمشاركة في حروب مثل الحرب الأوكرانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا