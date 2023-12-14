وزارة الدفاع الروسية تتسلم دفعة من المدرعات وناقلات الجنود الجديدة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة من المدرعات وناقلات الجنود التي طورتها لصالح الجيش.

وقالت الخدمة الصحفية لمصنع "كورغانماش" التابع للمؤسسة:"سلّم مصنعنا وزارة الدفاع الروسية دفعة من مركبات المشاة القتالية BMP-3 وناقلات الجنود المدرعة البرمائية BTR-MDM، وهي الدفعة الأخيرة من هذه الآليات التي يتم تسليمها للوزارة هذا العام في إطار العقود الحكومية".

وأضافت:"لم نزود وزارة الدفاع بهذه الآليات فقط، بل أكمل مصنعنا التزاماته بتسليم مدرعات BMP-2M المجهزة بمنظومات بيريجوك القتالية.. مدرعات BMP-3 التي تم تسليمها مجهزة بشبكات ودروع خاصة لحمايتها من الصواريخ والذخائر الموجهة".

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ومن جهته قال المدير التنفيذي للمصنع، إيغور غيسكي:"مصنعنا يقوم بتحديث مرافق الإنتاج وزيادة عدد الموظفين والعاملين، وبعد تسليم هذه الآليات للوزارة سيستمر المصنع في إنتاج المركبات والعربات القتالية في إطار التزاماته لتزويد الجيش بها، بلدنا بحاجة لمركبات BMP إضافية، وسنصنع هذه المركبات".

تم تجهيز مركبات BMP-3 بمدفع من عيار 100 ملم قادر على إطلاق القذائف العادية والصواريخ، كما زوّدت برشاش من عيار 30 ملم، ورشاشات من عيار 7.62 ملم.

المصدر: RT