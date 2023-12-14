الجيش الروسي يحصل على بنادق قنص هجومية بمواصفات خاصة!

أعلنت شركة Lobaev Arms الروسية المختصة بصناعة الأسلحة أنها تعمل على تطوير بندقية هجومية جديدة لصالح الجيش، يمكن استعمالها كبندقية قنص.

وحول الموضوع قال مدير الشركة، فلاديسلاف لوبايف:"يجري العمل حاليا على تطوير بندقية جديدة خفيفة الوزن من عيار (7.62 х 51) (308 win)، هذه البندقية يمكن أن تعمل كبندقية هجومية أوتوماتيكية وكبندقية قنص أيضا".

وأشار لوبايف إلى أن البندقية الجديدة ستزن نحو 3.6 كلغ، أي ستكون أخف بنحو كيلوغرام تقريبا مقارنة بالبنادق الأجنبية من نفس الفئة والعيار، والميزة المهمة فيها هي إمكانية استبدال قطعها الداخلية بسهولة لتتحول من بندقية هجومية إلى بندقية قنص".

وتبعا للوبايف فإن عمليات إنتاج الدفعات الأولى من هذه البنادق من المتوقع أن تبدأ ما بين فبراير ومارس العام القادم.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة Lobaev Arms ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة أجرت العديد من التعديلات على الأسلحة والمعدات التي تنتجها لتتناسب مع احتياجات الجيش، وزوّدت القوات الروسية ببنادق القنص نصف الآلية من نوع "shochik".

المصدر: روسيسكايا غازيتا