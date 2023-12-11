رشاش "آكا-12" يدخل ترسانة وزارة الداخلية الروسية رسميا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن رشاشي "آكا – 12" و" آكا – 15" ونسختين من مسدس "ليبيديف" من تصنيع شركة "كلاشينكوف" الروسية، تعتبر منذ الآن أسلحة رسمية لديها.

وقال رئيس شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف أن هذا الأمر مهم للغاية لشركته، وإنه يدل أولا على ثقة عالية بمنتجاته من قبل الدولة، وثانيا يشير إلى أن "كلاشينكوف" تتاح له الآن فرصة للمشاركة في كل الحجوزات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية.

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يذكر أن رشاشي "آكا – 12" و" آكا – 15" سبق لهما أن دخلا ترسانة القوات المسلحة الروسية. أما النسخ الجديدة من مسدس "ليبيديف" دخلت رسميا في الحرس الوطني الروسي.

يذكر أن "آكا – 12 و"آكا –15" هما رشاشان جديدان مبدئيا، وتم تطويرهما في شركة "كلاشينكوف" استنادا إلى مخططات استخدمت في رشاشات "آكا" (كلاشينكوف) السابقة. ويتميز "آكا - 12"، شأنه شأن "آكا-15"، بدقة عالية وكثافة شديدة للنيران، وله أخمص قابل للطي ولوحة "بيكلتيني" تثبت عليها أجهزة التصويب وغيرها من الأجهزة الإضافية.

ويختلف "آكا – 12" عن سابقاته بعيار طلقته، وهو 5.45 ملم. أما رشاش "آكا – 15" فلا يزال يستخدم عيار 7.62 ملم. وهناك احتمال لاستخدام طلقة عيار الناتو كذلك.

فيما يتعلق بمسدس "ليبيديف" الأوتوماتيكي فإنه يستخدم الطلقة بعيار 9 ملم Parabellum.

المواصفات التقنية لرشاش "آكا-12":

- العيار 5.45 ملم،

- طول الطلقة 39 ملم،

- وزن الرشاش بماسورة قصيرة (من دون المخزن وجهاز التسديد والركيزة) 4 كيلوغرامات،

- طول الرشاش بماسورة طويلة 1076 ملم

- طول الرشاش بماسورة قصيرة 896 ملم،

- طول الماسورة 550 ملم أو 370 ملم،

- سرعة الرمي 700 طلقة في الدقيقة،

- سعة المخزن 96 طلقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا