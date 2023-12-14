قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر إن القوات الروسية اكتسبت خبرة قتالية غير مسبوقة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف:" ستصبح القوات المسلحة الروسية بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة الأكثر استعدادا للقتال، وخبرة على هذا الكوكب. لا توجد قوة مسلحة تتمتع بخبرات يمكن مقارنتها بالخبرات التي اكتسبتها القوات الروسية". جاء ذلك على لسانه في مقابلة مع قناة Dialogue Works على "يوتيوب".

وحسب ريتر فإن الأوكرانيين يقاتلون في الوقت الحالي بدون تدريب ومعدات حربية ضرورية. وفي الوقت نفسه، أكد ريتر أن هناك آلية تنسيق جيدة في روسيا تحوّل المتطوعين إلى مقاتلين محترفين.

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وحذر من أن الجيش الروسي أصبح "الأقوى في العالم". كما أن عجز حلف شمال الأطلسي عن توفير أبسط احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية أظهر عدم قدرة الناتو على الصمود في مواجهة افتراضية مباشرة مع روسيا.

يذكر أن الشركة الأمريكية US News and World Report قامت مؤخرا بتحديث تصنيف أقوى الجيوش في العالم، وبشكل غير متوقع بالنسبة للكثيرين، جاءت القوات المسلحة الروسية في المركز الأول.

وأعاد المراسل العسكري لصحيفة " كومسومولسكايا برافدا" الروسية ألكسندر كوتس إلى الأذهان كيف جعلت العملية العسكرية الخاصة الجميع يتذكرون قوة روسيا التي لا تقهر وما هو سلاح النصر الرئيسي في النزاعات المسلحة الحديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا