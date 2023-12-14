تقرير أمريكي: صيف عام 2023 كان الأكثر دفئا في القطب الشمالي

ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة صيفا في القطب الشمالي إلى 6.4 درجة، وهو الأعلى منذ بدء رصد درجات الحرارة في عام 1900.

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وجاء في تقرير الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "كانت درجات حرارة الهواء السطحي في صيف عام 2023 هي الأعلى على الإطلاق المسجلة في القطب الشمالي، وذابت أعلى نقطة في الغطاء الجليدي في غرينلاند للمرة الخامسة خلال فترة 34 عاما".

ووفقا لبيانات NOAA منذ عام 1940 ارتفع متوسط ​​درجات الحرارة السنوية في القطب الشمالي بمقدار 0.25 درجة كل عقد، وارتفع متوسط ​​درجات الحرارة في الصيف 0.17 درجة كل عقد.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات واليابسة بسبب النشاط البشري يؤثر على الناس والنظم البيئية والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة القطب الشمالي، التي ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع من أي جزء آخر من العالم.

ويذكر أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الأمم المتحدة أعلنت في أوائل شهر سبتمبر أن صيف عام 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"