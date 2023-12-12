ماذا سيحدث لكلابنا إذا اختفى جميع البشر؟

يعيش زهاء 80% من الكلاب في العالم، التي يبلغ عددها مليارا أو نحو ذلك، حياة مستقلة وحرة، ولكن ماذا عن الكلاب المنزلية، هل تساءلت يوما ما سيحدث لها إذا اختفينا فجأة!.

تحمل الكلاب لقب أنجح الأنواع المستأنسة على وجه الأرض، وتطورت لآلاف السنين تحت أعيننا الساهرة.

وفي الآونة الأخيرة، أدى التكاثر الانتقائي إلى تنوع يعتمد على البشر، ما أدى إلى ظهور سلالات فريدة.

وأدى سعي البشرية للحصول على الرفيق المثالي من الكلاب إلى ظهور أكثر من 400 سلالة حديثة من الكلاب ذات مزيج فريد من السمات الجسدية والسلوكية.

وتعتمد العديد من الكلاب الحديثة على التدخل الطبي البشري للتكاثر. على سبيل المثال، تتطلب كلاب الشيواوا في كثير من الأحيان عملية قيصرية للولادة، حيث أن رؤوس الجراء كبيرة جدا مقارنة بعرض حوض الأم.

وفي حين أن الكلاب المنزلية يمكن أن تستفيد من كونها جزءا من عائلات بشرية، فإن بعضها يعيش حياة منعزلة للغاية ومسيطر عليها، حيث ليس لديها سوى القليل من القدرة على اتخاذ الخيارات، وهو عامل مهم لسعادتها.

والآن، تخيل عالما تتحرر فيه الكلاب من اليد التوجيهية المتمثلة في الاختيار والرعاية البشرية. سيكون التأثير الفوري صارخا.

لن تكون السلالات التي تعتمد علينا بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، في وضع جيد. وستكافح من أجل التكيف، وربما تستسلم للواقع القاسي للحياة دون دعم بشري.

ومع ذلك، من المحتمل أن يؤثر هذا على أقل من 20% من جميع الكلاب (تقريبا النسبة المئوية التي تعيش في منازلنا). فمعظم الكلاب في العالم تتجول بحرية وتنتشر في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا.

ولكن على الرغم من أن هذه الكلاب ليست مستأنسة بالمعنى التقليدي، إلا أنها لا تزال تتعايش مع البشر. وعلى هذا النحو، فإن استمرارها يعتمد بشكل شبه حصري على الموارد البشرية، مثل مقالب القمامة والصدقات الغذائية.

وبدون البشر، سيتدخل الانتقاء الطبيعي بسرعة. وسينخفض تعداد الكلاب التي تفتقر إلى سمات البقاء الأساسية مثل القدرة على التكيف ومهارات الصيد ومقاومة الأمراض، تدريجيا.

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وستكون الكلاب الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا أيضا في وضع غير مؤات، لأن حجم الكلب سيؤثر على احتياجاته من السعرات الحرارية، وتنظيم درجة حرارة الجسم عبر البيئات، وقابلية التعرض للحيوانات المفترسة.

وعلى الرغم من أن الكلاب المعقمة قد تمتلك سمات بقاء مفيدة، إلا أنها لن تكون قادرة على نقل جيناتها إلى الأجيال القادمة.

وفي نهاية المطاف، سيظهر نوع مختلف من الكلاب، يتشكل حسب النجاح الصحي والسلوكي وليس الرغبات البشرية.

ولا تختار الكلاب رفاقها على أساس السلالة، وستتزاوج بسهولة مع السلالات التي تبدو مختلفة تماما عنها، عندما تتاح لها الفرصة. ومع مرور الوقت، ستتلاشى سلالات الكلاب المميزة، وقد يؤدي التزاوج غير المقيد إلى ظهور "كلب القرية" بشكل موحد، على غرار "كلاب المعسكرات" في مجتمعات السكان الأصليين الأسترالية النائية والكلاب التي تظهر في جنوب شرق آسيا.

وعلى المدى الطويل، ستعود الكلاب إلى نمط الحياة البرية. ومن المرجح أن تتبنى سلوكيات اجتماعية وغذائية مماثلة لتلك التي تتبعها نظيراتها البرية الحالية، مثل كلاب الدنغو الأسترالية.

وبينما نفكر في مستقبل محتمل بدون كلاب، يبرز سؤال مهم: هل تصرفاتنا تجاه الكلاب مستدامة، وتصب في مصلحتها، وتوافق مع طبيعتها؟ أم أنها أكثر انسجاما مع رغباتنا الخاصة؟.

التقرير من إعداد برادلي سميث، محاضر أول في علم النفس، جامعة كوينزلاند الأسترالية، وميا كوب، زميلة أبحاث، مركز علوم رعاية الحيوان، جامعة ملبورن.

المصدر: ساينس ألرت