كندا.. اكتشاف "مفاجئة غير متوقعة" في جوف تيرانوصور
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اكتشف علماء كنديون في معدة بقايا تيرانوصور اثنين من الديناصورات الصغيرة. وهذا الاكتشاف هو الأول من نوعه في التاريخ.
وتشير قناة CBC التلفزيونية إلى أن الاكتشاف حدث في مقاطعة ألبرتا. وقد سمح هذا الاكتشاف للعلماء باكتساب معارف ومعلومات جديدة عن سلوك الديناصورات ودورها في النظام البيئي.
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وبالإضافة إلى ذلك وفقا لأحد الباحثين، تكمن خصوصية وأهمية هذا الاكتشاف في أن بقايا الديناصورات الصغيرة الموجودة داخل معدة التيرانوصور هي هياكل عظمية كاملة لديناصورات شبيهة بالطيور من جنس Citipes.
المصدر: فيستي. رو