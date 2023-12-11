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الصين تطور غواصات عسكرية مسيّرة

العلوم والتكنولوجيا

الصين تطور غواصات عسكرية مسيّرة
youtube/@EurasiaNaval
صورة أرشيفية
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ذكر موقع Navy Recognition أن الصين تعمل على مشروع لتطوير غواصات عسكرية مسيّرة.

وتبعا للموقع فإن كل غواصة من غواصات JARI-USV-A الصينية الجديدة سيكون طولها 58 مترا، وعرضها 23 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 420 طنا، وستجهز بمحركات تعمل بالديزل والكهرباء تسمح لها بالقيام برحلات قصيرة ومتوسطة المدى.

وتتمتع هذه الغواصات وفقا للموقع بقدرات على أداء مختلف المهام بشكل ذاتي، بما فيها مهام الاستطلاع ومهام الدوريات البحرية، ويمكن تعديلها بطرق مختلفة لتناسب المهام التي ستقوم بها.

الصين تطور غواصات عسكرية مسيّرة
navyrecognition.com

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الغواصات ستحصل على أسلحة متنوعة، تضم رشاشات وصواريخ مضادة للسفن، كما ستجهّز بطوربيدات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية، وستكون قادرة على نقل حمولات يصل وزنها إلى 70 طنا، والحركة بسرعة 42 عقدة بحرية، فضلا عن أنها ستتمتع بقدرات التخفي عن الرادارات وأجهزة السونار المعادية.

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وستكون هذه الغواصات قادرة على العمل بشكل جماعي مع السفن الحربية والغواصات المسيرة الأخرى، وستجهز بمعدات للتنسيق والاتصال مع المنصات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا

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