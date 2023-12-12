ثلاثة ألغاز أثرية يمكن للذكاء الاصطناعي حلها قريبا!

يمكن للقدرة الغريبة للذكاء الاصطناعي على اكتشاف الأنماط في كميات كبيرة من البيانات، أن تكشف بعضا من أكثر الألغاز الشائكة في العالم القديم.

وأصبح الباحثون الذين يعملون مع شركات، مثل IBM وDeepmind التابعة لغوغل،على وشك فك رموز النصوص القديمة التي كان يُعتقد في السابق أنها غير قابلة للقراءة.

ويتيح الذكاء الاصطناعي للباحثين التدقيق في الصور بشكل أسرع بكثير من البشر، ويمكن لهذه التقنيات أن تجيب على أسئلة أساسية حول تاريخ اللغة، وربما تكشف عن الأعمال المفقودة للكتاب اليونانيين والرومان.

فك لغز لغة غير معروفة

لم يتمكن الباحثون من فك رموز لغة غامضة وغير معروفة، "Linear A"، تم اكتشافها على ألواح في جزيرة كريت عام 1900، ولكن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرا على فك الشفرة.

ومن أشهر الأمثلة على اللغات غير المعروفة في العالم، تتضمن الحجارة والألواح المكتوب عليها بلغة "LInear A" الغريبة، النص الرئيسي الذي استخدمته الحضارة المينوية، وهي مملكة من العصر البرونزي بقيادة الملك مينوس.

ويعود تاريخ Linear A إلى عام 1800 قبل الميلاد، وعلى الرغم من الجهود العديدة، لم يتم فك رموزها مطلقا.

وتم اكتشاف نص آخر أحدث موجود على الألواح في الجزيرة، Linear B، في عام 1953.

وجاء هذا الإنجاز بفضل إدراك الباحثين أن الكلمات المتكررة في اللغة قد تكون أسماء أماكن في الجزيرة، وأن Linear B قد يكون مشابها للغة اليونانية القديمة.

واستخدم باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومختبر الذكاء الاصطناعي Deepmind، الذكاء الاصطناعي لترجمة النصوص تلقائيا في Linear B، ما أثار الآمال في أن يتمكن الذكاء الاصطناعي يوما ما من كشف لغز نصوص Linear A.

إقرأ المزيد

ويعمل فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وDeepmind، على نظام جديد يمكنه فك رموز اللغات المفقودة من خلال استكشاف العلاقات بين اللغات المختلفة.

قراءة مخطوطات قديمة

اكتشف باحثون مخطوطات هيركولانيوم في أنقاض بالقرب من بومبي، وكانت متفحمة هشة، وتم الحفاظ عليها في أعقاب ثوران البركان عام 76 بعد الميلاد.

ودُفنت هيركولانيوم تحت الوحل الحارق في أثناء ثوران البركان، وتم العثور على المخطوطات عام 1750 داخل فيلا فاخرة يعتقد أنها كانت مملوكة لوالد زوجة يوليوس قيصر.

وعلى عكس المكتبات الأخرى من تلك الفترة، والتي تحللت بسبب ملامستها للهواء، فقد تم الحفاظ على المخطوطات، ولكنها لم تكن قابلة للقراءة حتى الآن.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر طريقة للباحثين لقراءة مقاطع من المخطوطات، والتي ظلت غامضة لما يقرب من ألفي عام بعد ثوران البركان.

ويستخدم البحث الذي يقوده البروفيسور برنت سيلز، من جامعة كنتاكي، وبجائزة نقدية مقدمة من مستثمري وادي السيليكون، نماذج الذكاء الاصطناعي لفك رموز المخطوطات.

واستخدم طلاب علوم الكمبيوتر التصوير المقطعي (على غرار عمليات المسح بالأشعة السينية) والذكاء الاصطناعي "لقراءة" العلامات الموجودة على لفافة من ورق البردي.

إقرأ المزيد

وتمكن طالب من كشف الكلمة الأولى - "أرجواني" - من مخطوطة واحدة، وفاز بمبلغ 40 ألف دولار في تحدي Vesuvius.

سر خطوط نازكا

تم العثور على خطوط نازكا، التي تظهر حيوانات وأشباه بشرية غريبة، لأول مرة في عام 1927، ولكن لم يشرح أحد الغرض منها.

ويقترح أصحاب نظرية المؤامرة أن الخطوط الضخمة الممتدة على هضبة نازكا ربما رُسمت بواسطة كائنات فضائية.

ويقترح العلماء أنها كانت تستخدم على الأرجح كممرات للمواكب، وحجمها الضخم يجعلها مرئية للآلهة.

والآن، يعمل الذكاء الاصطناعي على تنشيط عملية اكتشاف خطوط نازكا الجديدة، التي نحتها الناس في المناظر الطبيعية في بيرو في الفترة ما بين 500 قبل الميلاد و500 بعد الميلاد.

وقام باحثون من جامعة ياماغاتا، بتسريع عملية اكتشاف خطوط نازكا الجديدة بمقدار 21 مرة باستخدام "التعلم العميق" بالشراكة مع IBM، ويستخدمون الآن الذكاء الاصطناعي لتمشيط "الأشكال الجغرافية" المفقودة في عمليات البحث السابقة.

ويتسابق الباحثون مع الزمن حيث أن التآكل وتغير المناخ يعرّضان النقوش الجيوغليفية للخطر.

المصدر: ديلي ميل