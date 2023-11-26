باحثو OpenAI يحذرون من اكتشاف قوي للذكاء الاصطناعي!

حذر باحثو OpenAI من اكتشاف خطير محتمل للذكاء الاصطناعي، قبل إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان من الشركة، وفقا للتقارير.

وقال شخصان مطلعان على الأمر لـ"رويترز"، إن العديد من الموظفين في شركة الذكاء الاصطناعي كتبوا رسالة إلى مجلس الإدارة تتضمن تفاصيل الخوارزمية. وبحسب ما ورد كان هذا الكشف بمثابة تطور رئيسي في الفترة التي سبقت إقالة ألتمان.

وقبل عودته يوم الثلاثاء، هدد أكثر من 700 موظف بالاستقالة والانضمام إلى شركة "مايكروسوفت" الداعمة تضامنا مع رئيسهم المطرود.

وأشارت المصادر إلى الرسالة كعامل واحد من بين قائمة أطول من المظالم التي قدمها مجلس الإدارة، والتي أدت إلى إقالة ألتمان، ومن بينها المخاوف بشأن تسويق التقدم قبل فهم العواقب.

ولم يستجب الموظفون الذين كتبوا الرسالة لطلبات التعليق، ولم تتمكن "رويترز" من مراجعة نسخة من الرسالة.

وقال أحد الأشخاص إن OpenAI رفضت التعليق على الرسالة لكنها اعترفت في رسالة داخلية للموظفين بوجود مشروع يسمى Q*.

وقال متحدث باسم OpenAI إن الرسالة، التي أرسلتها المديرة التنفيذية منذ فترة طويلة، ميرا موراتي، نبهت الموظفين إلى بعض القصص الإعلامية دون التعليق على دقتها.

ويعتقد البعض في OpenAI أن Q* يمكن أن يكون إنجازا كبيرا في بحث الشركة الناشئة عما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI)، حسبما قال أحد الأشخاص لـ"رويترز". وتُعرّف OpenAI الذكاء الاصطناعي العام بأنه أنظمة مستقلة تتفوق على البشر في معظم المهام ذات القيمة الاقتصادية.

ونظرا للموارد الحاسوبية الهائلة، كان النموذج الجديد قادرا على حل بعض المشكلات الرياضية، حسبما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث نيابة عن الشركة.

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وقال المصدر إنه على الرغم من أداء الرياضيات فقط على مستوى طلاب المدارس الابتدائية، فإن النجاح في مثل هذه الاختبارات جعل الباحثين متفائلين للغاية بشأن نجاح Q* في المستقبل. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من قدرات Q* المزعومة.

ويعتبر الباحثون الرياضيات بمثابة حدود لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي الوقت الحالي، يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي جيدا في الكتابة وترجمة اللغة من خلال التنبؤ إحصائيا بالكلمة التالية، ويمكن أن تختلف الإجابات على السؤال نفسه بشكل كبير. لكن القدرة على حل مسائل الرياضيات حيث لا يوجد سوى إجابة واحدة صحيحة يعني أن الذكاء الاصطناعي سيتمتع بقدرات تفكير أكبر تشبه الذكاء البشري. ويعتقد باحثو الذكاء الاصطناعي أن هذا يمكن تطبيقه على الأبحاث العلمية الجديدة.

وفي رسالتهم إلى مجلس الإدارة، أشار الباحثون إلى براعة الذكاء الاصطناعي والخطر المحتمل، حسبما قالت المصادر دون تحديد المخاوف المتعلقة بالسلامة على وجه التحديد المذكورة في الرسالة.

وكان هناك نقاش طويل بين علماء الكمبيوتر حول الخطر الذي تشكله الآلات عالية الذكاء، على سبيل المثال، إذا قررت أن تدمير البشرية في مصلحتها.

كما أشار الباحثون أيضا إلى العمل الذي قام به فريق "عالم الذكاء الاصطناعي"، والذي أكدت مصادر متعددة وجوده.

وقاد ألتمان الجهود الرامية إلى جعل ChatGPT واحدا من أسرع التطبيقات البرمجية نموا في التاريخ وجذب الاستثمار - وموارد الحوسبة - اللازمة من "مايكروسوفت" للتقرب من الذكاء الاصطناعي العام (AGI).

وبالإضافة إلى الإعلان عن عدد كبير من الأدوات الجديدة في عرض توضيحي هذا الشهر، أعرب ألتمان الأسبوع الماضي خلال قمة لزعماء العالم في سان فرانسيسكو عن اعتقاده بوجود تقدم كبير في الأفق.

المصدر: إندبندنت