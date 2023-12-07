تايلاند تعتبر بقايا الزواحف من العصر الجوراسي "كنزا"

اعتبرت تايلاند بقايا تمساح عملاق من نوع Chalawan thailandicus، الذي كان يعيش في المياه العذبة في العصر الجوراسي، الكنز الوطني الرابع والأربعين.

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وتشير صحيفة The Nation إلى أن العلماء عثروا على بقايا أول تمساح في مقاطعتي نونج بوا لامفو وموكداهان شمال شرق تايلاند في نهاية القرن العشرين. تجاوز طول التمساح 10 أمتار، وطول جمجمته مترا. وخلص علماء الحفريات التايلاندية في عام 2013 إلى أن الهيكل العظمي المكتشف لا يتوافق مع خصائص نوع Suno suchus thailandicus، التي عاشت قبل 150 مليون عام في أراضي الصين الحالية وعثر على بقاياها في تايلاند وقرغيزستان أيضا.

و يشبه نوع Suno suchus التماسيح، لكنه يتميز عنها باستطالة جمجمته. بالإضافة إلى ذلك، كان أكثر تكيفا للعيش في نمط حياة شبه مائي.

وقد صنف العلماء البقايا التي عثر عليها في تايلاند على أنها نوع منفصل. أطلق عليه اسم Chalawan thailandicus نسبة لبطل الحكاية الشعبية التايلاندية Krai Tonga. الذي كان يمكنه التحول إلى تمساح بأسنان ماسية.

المصدر: فيستي. رو