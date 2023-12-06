بعد فقده قبل 86 عاما.. رصد الخلد الذهبي في جنوب إفريقيا

اكتشف فريق من الباحثين خلدا ذهبيا لامعا على أحد الشواطئ في جنوب إفريقيا، بعد اعتباره منقرضا في عام 1936 نتيجة اختفاء جميع آثار هذا النوع.

واكتشف الحيوان الأعمى، المعروف باسم خلد De Winton الذهبي، والذي يتمتع بقدرات سمعية فائقة، في بورت نولوث على الساحل الغربي لجنوب إفريقيا من قبل فريق مؤسسة الحياة البرية المهددة بالانقراض (EWT) وجامعة بريتوريا.

وتقضي هذه الثدييات الصغيرة، بحجم الهامستر، معظم حياتها تحت الأرض وتتجنب البشر، ما يصعّب اكتشافها.

وكان هذا النوع بالذات مهددا بسبب أنشطة استخراج الماس والمعادن في إفريقيا، وعندما فقده العلم قبل 86 عاما، افترض الباحثون أنه انقرض.

Blind, Sand-Swimming Golden Mole Rediscovered Alive After 86 Years https://t.co/6nlnZ0LUpO — ScienceAlert (@ScienceAlert) December 6, 2023

لكن باستخدام الحمض النووي المأخوذ من حيوان الخلد الذهبي الشقيق، تمكن الباحثون من تعقبه بمساعدة كلب بوليسي قادهم إلى أنفاق مخبأة على الشاطئ.

وبدأ الباحثون بحثهم في عام 2020، باستخدام عينات من الأنواع الشقيقة لـDe Winton، تمثلت في حيوان الخلد الذهبي Van Zyl المهدد بالانقراض، لمعرفة ما إذا كانت هذه التقنية قابلة للتطبيق.

ويتوطن الخلد الذهبي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولم يُعثر على حيوانات الخلد الذهبية إلا في منطقة بورت نولوث.

وبعد النتائج الناجحة للدراسة التجريبية، انطلق الفريق في عام 2021 إلى الساحل الغربي بحثا عن الحيوان.

وقالت سامانثا مينهاردت، عالمة الأحياء في جامعة Stellenbosch: "كانت لدينا آمال كبيرة، ولكنها تحطمت أيضا من قبل عدد قليل من الناس. وقال لنا أحد خبراء De Winton: لن تجدوا هذا الخلد، لقد انقرض".

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وقام الفريق والكلب البوليسي بمسح الشاطئ، حتى التقط الكلب الرائحة التي أدت إلى تدفق أنفاق صغيرة تحت الرمال.

وأخذ الفريق عينات من التربة للتأكد من أنها تعود لخلد De Winton.

وتضمنت العينات شعر الحيوان وجلده وخلاياه وإفرازاته، التي استخرجها الفريق وقارنوها بالحمض النووي للأنواع المدروسة.

ومع ذلك، فإن الحمض النووي لم يكن متطابقا لأنه لم يأت من خلد De Winton.

وفي عام 2022، عُثر على الدليل المفقود في متحف بورت نولوث، مع عينة قديمة من الخلد الذهبي De Winton في مجموعته.

وقام فريق منفصل من الباحثين بسلسلة العديد من جيناته، ما سمح لـ EWT بمقارنة النتائج مع عينات التربة، وكانت النتيجة متطابقة.

وقال مينهاردت، تم الآن تأكيد وجود خلدين ذهبيين لـDe Winton، وتصويرهما في بورت نولوث، بينما وجد فريق البحث علامات على وجود مجموعات أخرى في المنطقة منذ عام 2021.

وهناك 21 نوعا من حيوانات الخلد الذهبي، يعيش معظمها في جنوب إفريقيا فقط.

المصدر: ديلي ميل