روسيا.. البدء بإنتاج المروحيات المسيرة الذكية

بدأت روسيا بالإنتاج الصناعي لمروحيات "إم بي دي – 01، ترميت" (النحلة)، المزودة بصواريخ "إس -8 إل" ورادار خاص.

وتم الكشف عنها في أثناء زيارة ميدانية، قام بها نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف لمجمع "رودنيفو" الصناعي.

ويمكّن الذكاء الاصطناعي المروحية المسيّرة من العمل في نظام ما يسمى بـ"الصيد الحر"، أي أنها تبحث عن الأهداف، بما فيها مدرعات وتحصينات ومشاة العدو، وتدمّرها بشكل مستقل دون الاعتماد على أوامر المشغل.

وتم تصنيع المروحية في شركة "ستريلا" الروسية، بصفتها فرعا من شركة "كرونشتات" في بطرسبورغ. وقد تصل سرعة المروحية 150 كلم/ساعة، مدى عملها حتى 300 كلم. ويمكن أن تبقى في الجو على ارتفاع حتى 3000 متر لمدة 6 ساعات.

وهي أول مروحية مسيّرة في روسيا تستخدم صواريخ موجهة بالليزر من تصنيع شركة "كلاشنكوف".

وتزود المروحية بـ3 صواريخ ذات رؤوس شديدة الانفجار من طراز "إس -8 إل"، ويتم إدخال تعديلات في مسارها عبر شعاع الليزر جوا من المروحية نفسها أو بواسطة مشغّلها على الأرض.

يذكر أن "النحلة" ليست بحاجة إلى مطارات، وبإمكانها الإقلاع والهبوط من أي مكان. كما يمكن استخدامها في عمق دفاعات العدو حيث يصعب على المروحيات المأهولة الوصول إليها.

المصدر: Dzen.ru