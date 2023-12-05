لقطات ترصد أكبر جبل جليدي في العالم!

قدمت لقطات مذهلة رؤية جديدة لأكبر جبل جليدي في العالم، مع بدء رحلته إلى المحيط الجنوبي.

وتبلغ مساحة الجبل الجليدي، المسمى A23a، حوالي 1540 ميلا مربعا، وسماكته 1312 قدما.

وتصدّر عناوين الأخبار الأسبوع الماضي عندما بدأ بالتحرك، بعد 30 عاما من البقاء في قاع المحيط.

والآن، أصدرت هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا (BAS) مقطع فيديو وصورا جديدة التقطتها سفينة RRS Sir David Attenborough.

World's biggest iceberg is caught on camera: Incredible footage shows 'megaberg' twice the size of Greater London as it floats out into the Southern Ocean after 30 years stuck to the seabed https://t.co/pS4hiPjejDpic.twitter.com/MIyKhGVVzJ — Daily Mail Online (@MailOnline) December 4, 2023

وقال الدكتور أندرو مايرز، كبير العلماء في RRS Sir David Attenborough، ورئيس علوم المحيطات القطبية في BAS: "من حسن الحظ أن مسار الجبل الجليدي للخروج من بحر Weddell يقع مباشرة عبر المسار المخطط، وأن لدينا الفريق المناسب على متن السفينة للاستفادة من هذه الفرصة".

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وفي حين انفصل A23a في الأصل من الجرف الجليدي Filchner في عام 1986، إلا أنه ظل راسخا في قاع البحر حتى الأسبوع الماضي.

وفي 24 نوفمبر، تحرر الجبل العملاق وبدأ بالتحرك خارج قطاع بحر Weddell إلى المحيط الجنوبي.

والآن، من المرجح أن ينجرف الجبل الضخم بواسطة التيار المحيط بالقطب الجنوبي إلى "تجمع الجبال الجليدية"، وفقا لـ BAS.

وبصرف النظر عن تصويره، أخذ الباحثون أيضا عينات من الجبل الجليدي، على أمل أن يساعد ذلك في فهمنا لكيفية تأثير تغير المناخ على المحيط الجنوبي والكائنات الحية التي تعيش هناك.

وقالت لورا تايلور، عالمة الكيمياء الجيولوجية الحيوية العاملة في المهمة: "نحن نعلم أن هذه الجبال الجليدية العملاقة يمكن أن توفر المواد المغذية للمياه التي تمر عبرها، ما يخلق أنظمة بيئية مزدهرة في مناطق أقل إنتاجية".

ويؤدي ارتفاع درجات حرارة المياه والهواء الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار على طول سواحل القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند، ما يؤدي إلى تسريع ذوبان الجليد.

المصدر: ديلي ميل