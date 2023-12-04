الجيش التركي يستعرض "كوبرا 2" في مصر

رصدت RT مشاركة تركيا في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، حيث تم عرض مدرعة "كوبرا 2" المتطورة.

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وتتميز هذه المدرعة "كوبرا – 2" المدولبة المطورة التصدي الألغام والعبوات الناسفة، لكن وزنها ازداد حتى 13600 كلغ مقارنة بـ6000 كلغ للمدرعة السابقة. وبلغ ارتفاع جسمها 2300 ملم، وعرضها 2500 ملم، وخلوصها (المسافة بين سطح الطريق وقعر العربة) 400 ملم. وصار بمقدورها كذلك اجتياز مانع مائي بعمق 1000 ملم.

وينتج محرك الديزل العائد للمدرعة قوة 360 حصانا. وتم تزويدها بعلبة سرع أوتوماتيكية لتسير بسرعة 110 كلم/ساعة على الطريق المعبدة.

وتتسع المدرعة لـ10 أفراد، بمن فيهم السائق وقائد العربة. وتم تزويدها برشاش عيار 12.7 ملم من طراز M2 Browning الذي تم وضعه في برج مدرع على سقف العربة.

المصدر: RT