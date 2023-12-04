"طابا و6 أكتوبر".. الجيش المصري يستعرض طائرات مسيرة بمواصفات قوية أمام السيسي

عرضت مصر مجموعة ضخمة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بينها طائرة "30 يونيو" المسيرة ويمكنها البقاء أكثر من 24 ساعة في الجو.

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وتشير البيانات المنشورة عن الطائرة في وثائق خاصة بها في موقع العرض أن سرعتها القصوى تصل إلى 260 كيلومترا في الساعة وأنها يمكن أن تهبط أثناء تحليقها بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.

وتصل سرعة الطائرة المسيرة المصرية عند الإقلاع إلى 135 كيلومترا في الساعة، كما يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 7 آلاف متر.

يصل طول الطائرة المصرية إلى 8.9 متر وارتفاعها 2.6 متر والمسافة بين طرفي الجناحين 12 مترا.

كما تضمن الشرح، الطائرة "6 أكتوبر" وهي النموذج المطور من الطائرة 30 يونيو، وأقصى سرعة لها 260 كم في الساعة وزمن البقاء في الجو 30 ساعة.

كما استمع الرئيس إلى شرح حول الطائرات الهدفية "طابا 1" و"طابا 2" والتي تستخدمها قوات الدفاع الجوي بسبب قدرتها على اكتشاف وتتبع الأهداف الجوية.

وتبلغ سرعة الطائرة "طابا 1" نحو 500 كم وأقصى ارتفاع لها 6 كم، وزمن البقاء في الجو 50 دقيقة، في حين تبلغ أقصى سرعة للطائرة طابا 2 نحو 850 كم، وزمن البقاء في الجو 8 ساعات.

المصدر: RT