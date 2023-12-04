مصر تستعرض قوتها بقنابل "حافظ" الخارقة للدروع (صور)

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر مشاركتها في معرض "إيديكس - 2023" للصناعات الدفاعية والعسكرية في دورته الثالثة بمجموعة كبيرة من الأسلحة الجديدة.

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وقالت الهيئة: "يتميز جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في الجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية، بأحدث التقنيات والمنتجات في الصناعات الدفاعية، حيث تشارك بعدد 45 منتجا متنوعا يتضمن

الذخائر والصواريخ والمعدات الإلكترونية والطائرات".

وتابعت: "حرصا من الهيئة علي تعظيم شعار (صنع في مصر) وبالاستفادة من الإمكانيات والقدرات التصنيعية المتطورة والعقول النابغة من كوادرها البشرية ، تقدم أحدث منتجاتها الدفاعية ومنها التالي:"

الذخائر الجوية (عائلة حافظ ): هي قنابل حرة تصل أوزانها حتى (2000 رطل)، بقدرة اختراق للخرسانة المسلحة حتى (180سم)، وقد تم إنتاجها بالتعاون مع القوات الجوية المصرية. مركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك: متعدد المهام للسيطرة على أعمال قتال القوات وتأمين المجال الجوي والحدود والمنشآت الهامة، والمركز تصميم وتصنيع مصري بنسبة 100%. عربة فض الشغب المصفحة (قادر-1): وقد تم إنتاج العربة بمصانع الهيئة ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة حتى (7.62 × 39) وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقا لمطالب وزارة الداخلية المصرية علما بأن امتلاك هذه القدرة يمكننا من تنفيذ أيه تجهيزات طبقا لرغبة العميل. منظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية: تمت بالتعاون مع أطقم البحوث الفنية لقيادة الدفاع الجوى وإدارة الحرب الإلكترونية في مصر، حيث تم تصميم وتصنيع منظومات إكتشاف ومجابهة الطائرات المُسيرة حتى المستوى التعبوي، وبالتعاون مع إدارة الحرب الإلكترونية تم إنتاج جهاز مجابهة الطائرات المسيرة لتأمين القطع البحرية على المدايات المختلفة وكذلك أجهزة الإستطلاع والإعاقة اللاسلكية في حيز الترددات المختلفة. جهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد: الذي يعد يعتبر ثمرة للتعاون بين الحرب الكيميائية والهيئة العربية للتصنيع، ولأول مرة في مصر يتم تصنيع مثل هذه الأجهزة، حيث

تم إنتاج طرازين أحدهم يخدم الاستخدامات العسكرية حتى مستوى الوحدة الفرعية وما يعادلها والآخر يخدم القطاعات المدنية بالموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات للكشف الإشعاعي عن الواردات . تعزيز التعاون مع شركة داسو الفرنسية لإنتاج بعض أجزاء الطائرات والتي تم تصنيعها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع لصالح شركة داسو، وتعد هذه خطوة تأهيل للدخول في منظومة سلاسل الإمداد العالمية الخاصة بصناعة الطائرات، أحد هذه الأجزاء عرضتها شركة داسو الفرنسية في معرض لابورجية بفرنسا وسيتم الاستمرار بقوة في هذا المجال مع شركات عالمية أخرى.

المصدر: RT