مسدس "ليبيديف" بحوزة وحدات إنفاذ القانون الروسية

أعلنت شركة "كلاشينكوف"، أنها سلّمت قوات الأمن وإنفاذ القانون الروسية دفعة من مسدسات "ليبيديف" المتعددة الاستخدامات.

وقالت الخدمة الصحفية للشركة:" قامت شركة كلاشينكوف بتزويد وكالات إنفاذ القانون الروسية بأكثر من 10 آلاف مسدس من مسدسات ليبيديف.. بدأ مصنع إيجيفسك الإنتاج التسلسلي لهذا المسدس نهاية العام الماضي، وتؤكد النتائج التي حصلنا عليها عام 2023 أن المصنع قادر على تلبية احتياجات وكالات إنقاذ لقانون الروسية من هذا السلاح".

ومن جهته قال المدير العام لمصنع إيجيفسك الميكانيكي، فالنتين كارغين:"مصنعنا سيزود قوات إنقاذ القانون الروسية بمسدسات ليبيديف في عام 2024 أيضا، ولهذا تم توقيع عقود جديدة مع المصنع.. من أبرز المنتجات الجديدة في مصنعنا حاليا هي مسدسات ليبيديف ومسدسات 6p72-(udav)".

إقرأ المزيد

ويتميز مسدس "ليبيديف" الروسي بالمتانة وجودة المواد المصنوع منها، فضلا عن تصميمه الذي يسمح باستخدامه بسهولة للذين يعتمدون على اليد اليمنى أو اليسرى.

ويستخدم المسدس مختلف أنواع الذخائر من عيار 9*19 ملم، بما في ذلك ذخائر Luger العادية والذخائر خارقة الدروع، ويتسع مخزنه لـ 14 طلقة، ويزن نحو 0.8 كلغ بدون طلقات.

المصدر: سلاح روسيا