"القناص".. قاذفة قنابل روسية تصيب أهدافها بدقة متناهية!

حصلت قوات الجيش الروسي على قاذفات قنابل معدلة، زوّدت بأجهزة تسديد تساعدها على إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة كبيرة.

وحول الموضوع قال الموظف في مكتب "KBP" الروسي للتصاميم، دميتري إيديالين:"حصلت قوات الجيش الروسي على قاذفات AGS-30 معدلة ومجهزة بمعدات تسديد جديدة، هذه المعدات قادرة على حساب درجة حرارة الهواء والضغط الجوي وزاوية ميلان القاذف، وبناء على تلك المعطيات تحدد الآلية الأمثل لإطلاق النار".

وأشار إيديالين إلى أن قاذفات القنابل المطورة أطلق عليها اسم "القناص"،لأنها وأثناء اختبارها في العملية الروسية الخاصة كانت قادرة على إصابة شاحنة صغيرة معادية من أول طلقة وعلى مسافة كيلومترين تقريبا.

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تم تصميم قاذفات AGS-30 للتعامل مع أفراد العدو وآلياته الخفيفة، وتستخدم هذه القاذفات عدة أنواع من القنابل، ومن أبرز قنابلها تعتبر GPD-30، فبفضل تصميمها المبتكر يمكن للقنبلة أن تقطع مسافة 2200 م بعد إطلاقها، كما أن دقتها تحسنت بمقدار 1.4 مقارنة بتلك التي تستخدم عادة مع القاذفات الأوتوماتيكية المحمولة، ويمكن لهذه القنبلة أن تتشظى على مساحة 130 متر مربع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا