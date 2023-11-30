ناقلات الجنود الروسية تحصل على أسلحة للتعامل مع الدبابات

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن ناقلات الجنود التي يستعملها الجيش، ستحصل على أسلحة تمكنها من التعامل مع الدبابات المعادية.

وتبعا لموقع "روسيسكايا غازيتا" الروسي فإن مركبات نقل الجنود المدرعة المدولبة والمجنزرة يتم تجهيزها بشكل كبير حاليا بمجموعة متنوعة من الأسلحة الموجهة التي تمكنها من التعامل مع الدبابات المعادية، وهذه الأسلحة كانت تركب سابقا على مركبات المشاة القتالية والمحمولة جواً.

وعلى سبيل المثال حصلت أحدث ناقلة جنود مدرعة روسية BT-3F على قاذف مزدوج لإطلاق صواريخ "كورنيت"، ونتيجة لذلك فإن هذه المدرعات باتت قادرة على التعامل مع دبابات Abrams وLeopard 2 وChallenger 2 الغربية، وباتت بإمكانها تدمير التحصينات والمواقع المعادية.

وفي منتدى "الجيش-2023" استعرضت روسيا أيضا مدرعات BTR-82 المحدّثة والمزودة بأبراج قتالية غير مأهولة يمكن التحكم بها عن بعد، وحصلت هذه المدرعات على منظومات Konkurs-M المضادة للدبابات، وبدأت روسيا بتركيب صواريخ مماثلة أيضا على مركبات Tiger-M العسكرية المتعددة الاستخدامات.

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ولفت أنظار زوار المنتدى أيضا عربات Titan، والتي جهّزت بمنظومات Konkurs-M المضادة للدبابات.

المصدر: روسسكايا غازيتا