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روسيا.. تثبيت منظومات "Smerch-2" الصاروخية على الآليات العسكرية البرية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. تثبيت منظومات
Sputnik igor maslov
منظومة " Smerch-2" الصاروخية الروسية
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن الخبراء الروس أدخلوا بعض التعديلات على منظومات "Smerch-2" الصاروخية، وثبتوها على آليات عسكرية برية استعملت في العملية العسكرية الخاصة.

وفي سبتمبر الماضي انتشرت معلومات تفيد بأن منظومات RBU-6000 Smerch-2 البحرية ذات الـ 12 سبطانة تم تركيبها على بعض الآليات البرية العسكرية المتعددة المهام التي استخدم في العملية العسكرية الخاصة، وعلى ما يبدو أن التجربة كانت ناجحة لذا بدأت روسيا في تركيب هذه المنظومات على شاحنات Ural-4320 العسكرية لاستعمالها في المعارك.

روسيا.. تثبيت منظومات
t.me/kolessnica

ويبلغ طول منظومة "Smerch-2" نحو 200 سم، وارتفاعها 225 سم، وعرضها 170 سم، وتتسلح النسخ المطورة منها بصواريخ 90-R التي يبلغ وزنها 112.5 كلغ ويمكنها التحليق بسرعة 330م/ثانية، وإصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 5230 م.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تختبر فيها روسيا المنظومات الصاروخية المخصصة للسفن مع الآليات البرية، فسابقا تم تثبيت منظومة "A-22" الصاروخية أيضا على مركبات برية متعددة الاستخدامات، إذ تطلق هذه المنظومات ذخائر من عيار 140 ملم، ويتراوح مدى هذه الذخائر ما بين 4.5 و9.5 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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