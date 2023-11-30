اكتشاف الجين المسؤول عن تراكم الدهون في الجسم

اكتشف باحثون من جامعة أوساكا اليابانية أن الجين "HSP47" مسؤول عن تنظيم حجم الأنسجة الدهنية في الجسم.

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وتشير مجلة Nature إلى أن حجم جسم الإنسان يعتمد على نمط حياته، التغذية، مستوى النشاط البدني، الحالة الصحية والنفسية وكذلك عمل منظومة الغدد الصماء. ولتحديد العوامل الوراثية التي تؤثر في عملية تراكم الدهون درس الباحثون وحللوا البيانات المتعلقة بالتعبير الجيني (النشاط) في الأنسجة الدهنية.

وأظهرت النتائج أن نشاط الجين HSP47 مسؤول عن تحديد كمية الدهون في الجسم. ويزداد تعبير الجين HSP47 في الأنسجة الدهنية بزيادة الوزن والسعرات الحرارية ويتناقص في حالة عدم كفاية التغذية وزيادة النشاط البدني. كما يرتبط هذا الجين بشكل كبير بمؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر والورك.

وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن هرمون الأنسولين المرتبط بتراكم الدهون أو فقدانها يزيد من مستوى تعبير الجين HSP47. لذلك يعتقدون أن حدوث طفرات في هذا الجين قد تكون السبب في اضطراب عملية التمثيل الغذائي - مجمل التفاعلات الكيميائية التي تجري في الجسم.

المصدر: Gazeta.Ru