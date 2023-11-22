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روسيا تسلّح سفن الإنزال العسكرية الكبيرة بمنظومات صاروخية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تسلّح سفن الإنزال العسكرية الكبيرة بمنظومات صاروخية جديدة
Sputnik الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية
صورة تعبيرية
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أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن سفن الإنزال العسكرية الروسية التي تؤدي مهامها في البحر الأسود، حصلت على منظومات صاروخية جديدة للدفاع الجوي.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"سفن الإنزال العسكرية الروسية الكبيرة المتواجدة في البحر الأسود، والتي تشارك بالعملية العسكرية الخاصة، تم تزويدها بمنظومات Tor-M2KM الصاروخية للدفاع الجوي، تم اعتماد هذه المنظومات نظرا لإمكانياتها الممتازة التي ظهرت في ظروف المعارك الحقيقية".

طورت روسيا منظومات "Tor-M2" بداية لحماية القوات البرية في الجيش من هجمات الطائرات المسيرة الصواريخ المجنحة والقنابل الانزلاقية وقذائف الطائرات والمروحيات العسكرية، وأثبتت هذه المنظومات قدرتها على كشف مختلف أنواع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات والمروحيات والدرونات التي تستخدم تقنيات التخفي، كما تم تطوير نسخ من هذه المنظومات لاستعمالها مع السفن والقوارب الحربية.

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وتتميز منظومة "Tor-M2" بقدرتها على تعقب عشرات الأهداف في وقت واحد، ويمكنها إصابة هدف يتحرك بسرعة 700 كلم/سا، ويحلق على ارتفاعات تتفاوت ما بين 100 م و10 كلم.

المصدر: سلاح روسيا

 

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