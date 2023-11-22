منظومة روسية جديدة تزيد من مدى الدرونات الاستطلاعية

أعلن مركز "الحلول المتكاملة" الروسي لتطوير تقنيات الطائرات المسيرة عن تطوير منظومة جديدة، تمكّن من التحكم بالدرونات الاستطلاعية الصغيرة من مسافات بعيدة.

وحول الموضوع قال رئيس المركز، دميتري كوزياكين:"تمكن مركزنا من تطوير منظومة Metronom الجديدة التي ستزيد نطاق التحكم بدرونات FPV الاستطلاعية في ميادين المعارك".

وأضاف:"غالبا ما يضطر مشغلو درونات FPV الاستطلاعية من التقدم والمخاطرة بحياتهم في أثناء المعارك للاقتراب من مواقع العدو، كما أن هذه الدرونات الصغيرة تعمل على ارتفاعات لا تتجاوز عشرات الأمتار، لذا قمنا بتطوير منظومة جديدة تمكن من التحكم بهذه الطائرات من مسافات أبعد.. قمنا باختبار هذه المنظومة مع إحدى درونات FPV، وتمكنا من التحكم بالطائرة من مسافة تزيد عن 7 كيلومترات، نقلت الطائرة صورا واضحة للمشغل، ولم نضطر لتشغيل أنظمة إضافية للتحكم بالطائرة".

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وأشار كوزياكين إلى أن استخدام منظومة "Metronom" سيغير من سيناريوهات استعمال الدرونات في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأن المركز وخلال جميع اختبارات الدرونات التي أجراها في أثناء المعارك في العملية العسكرية لم يفقد أيّ مدرّب تشغيل أو مشغل للطائرات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا