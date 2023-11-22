روسيا.. ابتكار "نوع من الدقيق" يخفض مستوى الكوليسترول

حصل علماء جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، على براءة اختراع لتقنية إنتاج نوع جديد من الدقيق من فول الصويا.



ويشير العلماء إلى أن هذا الدقيق مصدر غني بالبروتين والألياف الغذائية والحديد والمنغنيز والبوتاسيوم، ويحسن عملية التمثيل الغذائي ويخفض نسبة الكولسترول في الدم.

ووفقا للباحثين تعتبر منتجات الخبز من أكثر المنتجات شعبية في روسيا. وفي العديد من دول العالم، حيث وفقا لهيئة مراقبة الجودة الروسية بلغ إجمالي استهلاك منتجات الخبز في البلاد 90.3 كلغم للفرد بالسنة في نهاية عام 2022 .

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ويقول الباحثون: " ومع ذلك يرفض العديد من الروس، وخاصة الشباب، بشكل متزايد المنتجات التي لا تتوافق مع رغبتهم في اتباع أسلوب حياة أكثر صحة والحفاظ على الوزن الطبيعي. والبديل في هذه الحالة هي المنتجات المصنوعة من الدقيق الذي يمكن الحصول عليه من محاصيل لا تزال غير معتادة لسكان روسيا. فمثلا تعتبر تكنولوجيا تحويل فول الصويا إلى دقيق، إحدى التقنيات الواعدة من حيث الطلب في صناعة الأغذية والفوائد التي تعود على البشر".

ومن المتوقع أن يستخدم أكثر من نصف الحجم الإجمالي لبذور فول الصويا المنتجة كمواد خام لإنتاج الغذاء.

ويقول رومان كاندروكوف، الأستاذ المشارك في قسم الحبوب والخبز والحلويات بالجامعة، مبتكر هذه التكنولوجيا: "تصل نسبة امتصاص بروتينات فول الصويا إلى حوالي 70بالمئة. وفول الصويا ليس مجرد بروتينات، بل يحتوي على معادن ضرورية لجسم الإنسان: البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والحديد والزنك، بالإضافة إلى فيتامينات مجموعة В و С".

ووفقا له، تتميز منتجات فول الصويا بعدم احتوائها على الكوليسترول والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وانخفاض السعرات الحرارية.

ويؤكد المبتكر أن التكنولوجيا التي حصلت على براءة اختراع تسمح بطحن الناتج الثانوي من معالجة فول الصويا إلى دقيق وإنتاج الخبز والمعجنات والحلويات.

المصدر: RT