"ستالكر".. ناقلة روسية فائقة الخفة تظهر فاعليتها في العملية العسكرية الخاصة

كانت الصناعة السوفيتية تنتج في ستينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي، ناقلة برمائية خفيفة من طراز "لواز-967" بوزن 950 – 1350 كيلوغراما وفقا لنموذجها.

واستخدمت تلك الناقلة العسكرية لنقل المواد المختلفة والذخائر، وإجلاء الجرحى من ميدان القتال، ثم تم إخراجها من ترسانة الجيش السوفيتي في مطلع التسعينيات.

لكن الجيش الروسي بدأ يشعر بحاجة ماسة إلى مثل هذه الناقلات مع بدء العملية العسكرية الخاصة، فقام المهندسون العسكريون بتطوير "لواز-967" إلى ناقلة "ستالكر"(المرشد) الحديثة ، لكن وزنها انخفض إلى 500 كلغ مع أن وزن الحمولة التي تنقلها قد يصل إلى 1500 كيلوغرام، وطولها 3400 ميليمتر، طول صندوقها الخلفي 2000 ملم، عرضها 1800 ميليمتر، ارتفاعها 1200 ميليمتر.

وقوة محرك البنزين 35 حصانا، وعلبة السرعة فيها ميكانيكية ورباعية المراحل. وتصل سرعتها القصوى 50 كلم/ساعة، وسعة خزان الوقود 35 لترا. وتستهلك العربة 4 لترات لكل 100 كيلومتر. وبلغ خلوصها (المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق) 250 ميليمترا. وتم تزويد الناقلة برافعة كهربائية. ويمكن أن تنصب فيها مقصورة مع مشمع. وقد تطلق مستقبلا نماذج كهربائية وبرمائية للناقلة ويتوقع أن تخضع قريبا لاختبارات في الجيش.

وقد أظهرت ناقلة "ستالكر" فاعليتها في العملية العسكرية الخاصة حيث استخدمت لنقل الذخائر وإجلاء الجرحى.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بإطلاق سيارة بيك آب عسكرية جديدة تتميز بقدرة قياسية على اجتياز الموانع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا