الكشف عن مركبة "بيك آب " عسكرية روسية الصنع تتميز بقدرة فائقة على اجتياز الحواجز

شهدت مسابقات قيادة المركبات والمسيرات التي أجريت هذا الأسبوع، في مدينة تولا الروسية الشهيرة بصناعة الأسلحة، ظهور مركبة برمائية مميزة، طورها المصمم الروسي أليكسي غاراغاشيان.

وهي سيارة "بيك آب" رباعية الدفع العسكرية التكتيكية من طراز АГ34.

وجاء على قناة "تليغرام" التابعة لمصمم المركبة، أن العربة رباعية الدفع البرمائية جاءت بمكونات روسية الصنع. بالكامل، حيث تم تصنيعها في معمل "غوركي" للسيارات.

وتتسع مقصورة المركبة لفردين وتحمل ما لا يقل عن 1500 كلغ من الحمولة، إلى 3000 كلغ كحد أقصى، لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التخفيف من سرعة السير على الطرق الغير معبدة.

ويمكن أن تنقل АГ34 حتى 8 أفراد مسلحين. أما وزنها الصافي فلا يزيد عن 3200 كلغ.

وينتج محرك الديزل للمركبة 240 حصانا، وسرعتها القصوى 120 كلم/ساعة ويمكن أن تسير إلى مسافة 1000 كلم دون أن تزوّد بالوقود.

خلوص المركبة (المسافة بين قعرها وسطح الطريق) 420 ميليمترا. وهي قادرة على اجتياز حاجز مائي بعمق متريْن، وتم تزويدها برافعة.

وقد تم الكشف عن مركبة "بيك آب" التكتيكية البرمائية في منتدى "الجيش – 2023 " العسكري التقني الدولي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا