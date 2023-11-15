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روسيا تزود الجيش بناقلات جنود مطوّرة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تزود الجيش بناقلات جنود مطوّرة
youtube/@politikaprosto
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ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الجيش سيحصل على نسخ مطورّة من عربات "BTR" المدرّعة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عربات BTR-22 تعتبر نسخا مطوّرة عن عربات BTR-82 المدّرعة التي تستعمل كآليات قتالية ومركبات لنقل الجنود في أثناء المعارك.

وتتميز عربات BTR-22 بهياكل مصفحة قادرة على حماية الجنود من مختلف أنواع الأعيرة النارية، بما فيها الرصاص الخارق للدروع من عيار 12.7 ملم، كما أن هياكلها من الأسفل صممت لتكون على شكل حرف "V" لتتحمل انفجارات الألغام التي تعادل انفجار 2 كلغ من مادة الـ"TNT".

وحصلت هذه الآليات على العديد من التعديلات لتكون أكثر عملية مقارنة بمدرعات BTR-82، إذ تم نقل المحرك من القسم الخلفي ليوضع في القسم الأمامي الأيمن من الهيكل، وزوّدت المدرعة من الخلف ببابين لتسهيل عملية دخول وخروج العسكريين منها.

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وجهّزت بمنظومة دفع (8X8)، ومحركات بعزم 330 حصانا، وناقل سرعة بخمس سرعات، ودعمتها بمنظومات رصد متطورة بما فيها كاميرات حرارية وكاميرات رؤية ليلية، فضلا عن تزويدها بمنظومات قتالية يمكن التحكم بها عن بعد، وتضم هذه المنظومات رشاشات من عيار 30 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، وصواريخ موجهة مضادة للدروع.

المصدر: سلاح روسيا

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