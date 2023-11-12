الجيش الروسي يختبر عربات جديدة متعددة المهام (فيديو)

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مؤخرا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، وتعرّف على مركبات "Desertcoss 1000-3" المتعددة المهام التي بدأ الجيش باختبارها.

تم تصميم هذه المركبات لتكون آليات سريعة الحركة صالحة لجميع التضاريس، ويمكن استعمالها من قبل القوات العسكرية في مهام الدوريات والاستطلاع، وعمليات المداهمة، وعمليات البحث والإنقاذ.

وجهّزت بعض النسخ من هذه المركبات بصف من المقاعد، ونسخ أخرى بصفين، وزوّدت بصندوق نقل خلفي صغير يمكنه نقل 530 كلغ من الحمولة، كما يمكن لهذه المركبة جرّ مقطورة فيها حمولة 300 كلغ.

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ويبلغ وزن النسخة الأساسية من هذه العربات 1600 كلغ، وجهّزت بمحرك بنزين يولد عزما يعادل 87 حصانا، يمكنها من الحركة بسرعة 80 كلم/سا، وحصلت على نظام دفع رباعي، وعلى عجلات خاصة لاجتياز الطرق والتضاريس الوعرة.

المصدر: روسيسكايا غازيا