علماء.. عام 2023 قد يكون الأكثر دفئا في تاريخ رصد الطقس في العالم

أعلن العلماء في الاتحاد الأوروبي، أن عام 2023، قد يكون الأكثر دفئا منذ 125 ألف سنة.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن العلماء توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل معلومات الأرصاد الجوية الخاصة بدرجات الحرارة والتي حققتها، في أكتوبر الماضي، خدمة تغير المناخ الأوروبية Copernicus.

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وأصبح شهر أكتوبر الماضي، الذي بلغ متوسط ​​درجة الحرارة فيه 15.3 درجة مئوية فوق الصفر، حسب العلماء، الأكثر دفئا في تاريخ رصد الطقس في العالم.

وحسب "رويترز" فإن هذا الاحترار ناجم عن عدة أسباب، ومن بينها انبعاث الغازات الدفيئة بسبب حرق الوقود الأحفوري، فضلا عن ظاهرة النينيو الطبيعية التي تعمل على تسخين سطح شرق المحيط الهادئ.

يذكر أن فريقا من علماء المناخ الصينيين كان قد أفاد، في سبتمبر الماضي، بأن عام 2023 سيكون العام الأكثر دفئا على الإطلاق في التاريخ وسيحطم الرقم القياسي لمتوسط ​​درجات الحرارة على الأرض الذي تم تسجيله في عام 2016.

المصدر: تاس