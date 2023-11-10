منظومة روسية جديدة "تقمع" الدرونات العسكرية الصغيرة والسريعة

ذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية، أن الخبراء ماضون في تطوير منظومة "RAT" الجديدة التي تستخدم تقنيات متطورة لقمع الدرونات العسكرية المعادية.

وجاء في منشور على موقع Army Standard الروسي: "منظومة RAT الجديدة ستكون بمثابة إعصار يواجه الدرونات المسيرة السريعة ويقمعها، تضم المنظومة أربعة مكونات رئيسية: رادار نشط، تقنيات لاكتشاف الدرونات والتشويش عليها، معدات مراقبة تساعد المنظومة على تعقب الأهداف في ظروف انعدام الرؤية، سلاح رشاش أو مدفع ليزري لتدمير الدرونات".

وتبعا للموقع فإن الرادارات الموجودة في المنظومة يمكنها اكتشاف أهدافها على مسافة تصل إلى 4 كلم، حتى لوكانت تلك الأهداف عبارة عن طائرات مسيرة صغيرة جدا وتتحرك بسرعة 200 كلم/سا، وبعد اكتشاف الأهداف تقوم المنظومة بعرض عدة خيارات على المشغل للتعامل معها.

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طورت روسيا هذه المنظومة لتكون محمولة على عربات مدولبة "6х6" يمكنها التنقل بسرعة واجتياز أصعب التضاريس، وقطع ألف كلم في كل رحلة، كما يمكن تجهيز هذه العربات بوحدات قتالية يمكن التحكم بها عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا