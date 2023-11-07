مصدر: روسيا استخدمت صواريخ "إس-400" مزودة برؤوس نشطة ذاتية التوجيه

قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي استخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة منظومات "إس-400" مزودة بصواريخ مع رؤوس نشطة ذاتية التوجيه.

وأضاف المصدر: "خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استخدم الجيش الروسي منظومات إس-400 بالتعاون مع طائرة الإنذار المبكر A-50. وفي منظومات الدفاع الجوي الصاروخية المذكورة يتم استخدام قذائف برؤوس نشطة ذاتية التوجيه. كل ذلك يضمن لمنظومات الدفاع الجوي النجاح الكبير خلال استخدامها ضد الطيران الحربي المعادي".

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ولم يتمكن مراسل "تاس"، من الحصول على تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إسقاط الدفاعات الروسية 37 طائرة حربية أوكرانية، وأكثر من 1400 قذيفة ومسيرة و6 صواريخ "أتاكامس" أمريكية أطلقتها قوات كييف الشهر الماضي.

وقبل ذلك قال شويغو، إن القوات الروسية استلمت مجمعات أسلحة سمحت لها بإسقاط 24 طائرة حربية أوكرانية خلال 5 أيام.

وذكر مصدر مطلع لمراسل "تاس"، أن منظومات "إس-400 "، أطلقت صواريخها بأقصى مدى ممكن على أهداف كانت وقت التدمير على ارتفاع حوالي ألف متر، وتم خلال ذلك استخدام "رؤوس حربية جديدة" لهذه الصواريخ.

المصدر: تاس