عربات "باغي" الروسية تثبت جدارتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عربات "باغي" الرباعية الدفع "Chaborz-M6" تمنح قوات الجيش قدرات مميزة على المناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة:"منحت عربات Chaborz-M6 القوات المحمولة جوا في الجيش الروسي قدرات عالية على المناورة على محور زاباروجيه خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف البيان:" الغارات السريعة التي استخدمت فيها هذه العربات سمحت بكبح جماح العدو وتوجيه ضربات فعالة لقواته، ثبتت على هذه العربات أنظمة مضادة للدروع وقاذفات القنابل الأوتوماتيكية AGS-17".

وأشار البيان إلى أن استعمال منظومات "كورنيت" الصاروخية الموجهة واستخدام القذائف الحرارية في مناطق العمليات القتالية سمح بتدمير المخابئ المحصنة ومعاقل العدو من مسافة بعيدة، وتثبيت هذه المعدات على عربات "Chaborz-M6" سهّل تلك المهمة.

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وعربات "Chaborz-M6" هي عربات دفع رباعي خفيفة يبلغ وزنها 800 كلغ، وبفضل محركاتها التي أتت بعزم 320 حصانا يمكنها الحركة بسرعة 160 كلم/سا، واجتياز الطرق الوعرة بسهولة.

المصدر: سلاح روسيا