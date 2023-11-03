ما الذي يجعل المروحيات الروسية فعالة في المعارك؟

تعتبر المروحيات من بين أكثر المعدات التي تعتمد عليها روسيا في المعارك، فما هي الأسلحة التي تضمن فعالية هذه الطائرات.

وحول الموضوع قال رئيس سلاح الطيران في الجيش الروسي، إيغور رومانوف: "من بين أكثر الأسلحة التي تضمن تفوق المروحيات الروسية هي الصواريخ الموجهة الخفيفة المتعددة الأغراض ومنظومات Chrysanthemum أو(الأقحوان) الصاروخية المضادة للدروع".

وأضاف:"هذه السنة هي ليست السنة الأولى التي تتسلم فيها القوات الجوية الروسية مروحيات Ka-52M وMi-28NM المعدلة والمزودة بهذه الأسلحة، النسخ المعدلة من هذه المروحيات تعتبر منظومة طائرة قتالية متكاملة تلبي احتياجات الجيش الروسي في العمليات القتالية خلال النزاعات العسكرية الحديثة".

وأشار رومانوف إلى أن الصواريخ الموجهة الخفيفة المتعددة الأغراض ومنظومات Chrysanthemum التي جهّزت بها المروحيات القتالية الروسية تساعد في تدمير الأهداف المعادية دون أن تدخل المروحية منطقة عمل أنظمة الدفاع الجوي للعدو، الأمر الذي يضمن سلامة هذه الطائرات وطواقمها، كما أن الطيارين العسكريين في الجيش الروسي قيموا في أكثر من مناسبة القدرات القتالية للمروحيات الجديدة التي يتم تزويد الجيش بها باستمرار.

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وتمتلك روسيا أيضا العديد من المنظومات المخصصة لحماية المروحيات من الأسلحة والصواريخ الموجهة، ومنظومات الحرب الإلكترونية المخصصة للطائرات والمروحيات، ومنها منظومة "ريتشاغ" المركبة على مروحيات Mi-8MTPR-1، والتي بإمكانها التعامل مع 8 أنظمة رادارية ولاسلكية معادية في وقت واحد، والتشويش على تلك الأنظمة وجعلها غير قادرة على العمل من على مسافة تصل إلى 150 كلم.

المصدر: سلاح روسيا