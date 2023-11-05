روسيا تختبر درونات استطلاعية جديدة

بدأت وحدات الجيش الروسي باختبار درونات "Hi-Mini" الاستطلاعية الصغيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتبعا لوكالة "تاس" الروسية فإن درونات "Hi-Mini" هي عبارة عن طائرات مروحية مسيرة صغيرة تم تطويرها في مكتب التصاميم التقنية "Oko" في بطرسبورغ لاستعمالها في مهمات الاستطلاع العسكري.

وأشارت الوكالة إلى أن الدرونات الجديدة صغيرة وخفيفة الوزن ويمكن إطلاقها من اليد، والتحكم بها عن بعد بسهولة، كما أن تشغيلها بسيط ولايحتاج إلى تدريبات مكثفة ومعقدة، وتم تسليم هذه الدرونات للوحدات العسكرية الروسية التي تسلمت سابقا درونات "Hi-82" الانتحارية التي يتم اختبارها في منطقة العملية الروسية الخاصة أيضا.

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ومن جهتها أشارت قناة مكتب التصاميم التقنية "Oko" على تليغرام إلى أن درونات "Hi-Mini" يمكنها التحليق لمدة 45 دقيقة، ويتراوح مدى تشغيلها ما بين 10 إلى 15 كلم، كما يمكنها التحليق إلى ارتفاعات تصل 400 م.

وتم تطوير نماذج مختلفة من هذه الدرونات لأغراض الاستطلاع العسكري الليلي والنهاري، وتختلف هذه النماذج من حيث اللون والحجم ونوعية الكاميرات وأجهزة التصوير الحراري التي زودت بها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا