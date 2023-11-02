روسيا.. ابتكار كبسولات إلكترونية تساعد على زيادة إنتاج الحليب

بدأ مجمع زيلينوغراد للابتكارات والتكنولوجيا في إنتاج كبسولات توضع في المعدة لمراقبة صحة الأبقار، ما سيزيد من إنتاج الحليب.

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ووفقا للخبراء ستبقى هذه الكبسولة في معدة البقرة طوال فترة إنتاجها للحليب، حيث ستوفر معلومات حول درجة حرارة المعدة ومستوى pH والنشاط الحركي للبقرة. واستنادا إلى البيانات التي سترسلها الكبسولة سيتم تقييم حالة الجهاز العصبي للبقرة وعدد من العوامل الأخرى، بالإضافة إلى التشخيص المسبق لعدد من الأمراض المعدية والطفيلية. يتم إبلاغ مشغل النظام من خلال خدمة متوافقة مع كل من الحواسب المركزية وتطبيق على الهاتف المحمول.

ويشير المبتكرون إلى أن نتائج استخدام هذه الكبسولة أظهرت زيادة في إنتاج الحليب بنسبة 15 بالمئة، كما تحسنت الحالة الصحية للأبقار.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"