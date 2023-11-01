روسيا تطور منظومة تعتمد على الدرونات لمراقبة تلوث الهواء

تمكن العلماء من تطوير منظومة جديدة تعتمد على الدرونات الصغيرة لمراقبة تلوث الهواء بالمواد المشعة أو الكيميائية.

وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي لتطوير تقنيات الطائرات المسيرة:"تمكن خبراء مركزنا من تطوير منظومة Khrust التي تعتمد على درونات FPV، والمخصصة لتحديد المصادر الكيميائية والمشعة التي تسبب تلوث الهواء".

وحول الموضوع قال المدير العام للمركز، دميتري كوزياكين: "المنظومة قادرة خلال ثوان على كشف مصادر تلوث الهواء بالمواد الكيميائية أو المواد المشعة، ويمكنها مسح منطقة من عدة أمتار مربعة بسرعة واكتشاف مصادر التلوث بسرعة، Khrust عبارة منظومة متكاملة مركبة على طائرة مسيرة صغيرة من نوع FPV، ويمكن استخدام هذه الطائرة في اكتشاف مصادر التلوث الإشعاعي أو التلوث بالغازات السامة".

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وأضاف: "الدرونات تعتبر إحدى الوسائل الفعالة في حماية حدود الدولة ومراقبة المناطق الجبلية ومناطق الحدود، لذا علينا الاستفادة من درونات FPV القتالية في أغراض أخرى مثل الاستخدامات المدنية".

المصدر: سلاح روسيا