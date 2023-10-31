الجيش الروسي هو "الأفضل في العالم"

احتل الجيش الروسي المركز الأول كأقوى جيوش العالم، في تصنيف عالمي نشرته مجلة U.S. News & World Report الأمريكية.

وتم نشر التصنيف على الموقع الإلكتروني للمجلة.

حصلت روسيا وفقا لهذا التصنيف على درجة 94.3 نقطة من أصل 100. وفي فئتي "القائد" و"التأثير السياسي" أعطت المجلة درجة 100 نقطة. واحتل الجيش الأمريكي المرتبة الثانية في التصنيف، بينما يأتي الجيش الصيني في المركز الثالث. وكان الجيشان الإسرائيلي والكوري الجنوبي في المركز الرابع والخامس على التوالي.

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وأُدرجت جيوش أوكرانيا وإيران وبريطانيا وألمانيا وتركيا على قائمة تصنيف أقوى عشرة جيوش في العالم. وفي التصنيف جاءت لوكسمبورغ وسنغافورة وإستونيا وهولندا ونيوزيلندا.

وجاء على موقع News & World Report الإلكتروني أنه تم إعداد التصنيف بمشاركة المتخصصين من شركة التسويق WPP ومدرسة "وارتون" التابعة لجامعة "بنسلفانيا" الأمريكية حيث قام الخبراء بتحليل 73 سمة عند تقييم كل مؤشر. وتم وضع التصنيف بناء على استطلاع رأي ما يزيد عن 17000 شخص حول العالم.

يذكر أن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا يمكن أن تحرز نجاحا تكتيكيا في النزاع مع أوكرانيا في الأشهر المقبلة. وتتوقع واشنطن، حسب كيربي، أن تكثف روسيا عملياتها الهجومية.

المصدر: لينتا. رو