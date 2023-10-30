دبابة "تي- 90، بروريف".. الأكثر صمودا على أرض المعركة

أصبحت دبابة "تي – 90، بروريف" الروسية بفضل حمايتها النشطة الجيدة، ومحركها القوي، وأجهزتها الإلكترونية الحديثة، أقوى دبابة قدرة على البقاء في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ونقلت بوابة "لينتا.رو" الإلكترونية الروسية عن الخبير العسكري والعقيد المتقاعد الروسي يوري كنوتوف قوله:" لا يوجد لدينا ولا في العالم كله، مدرعات محمية بنسبة 100%، لأن المدفعية والطائرات يمكن أن تدمّر كل شيء. لكن دبابات "بروريف" والمدرعات الحديثة الروسية التي تدخل الآن الخدمة في الجيش الروسي أصبحت من أكثر المدرعات قدرة على الصمود في المعارك الأكثر ضراوة، والتي تدور الآن في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

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وحسب الخبير فإن الدروع المركبة المتعددة الطبقات والمحرك القوي الذي يضمن المناورة السريعة والأجهزة الإلكترونية الحديثة، هي التي تساعد على مواجهة وسائل التدمير المتنوعة التي تتوفر لدى العدو. وعلى سبيل المثال، هنالك منظومة الحماية النشطة التي تقوم بإنذار أفراد طاقم الدبابة بوجود أشعة ليزر ترسلها الصواريخ المضادة للدبابات، وتقوم المنظومة بإحباط الهجوم أو اعتراض الصاروخ.

وقال الخبير إن بعض الدبابات والمدرعات الروسية تم تزويدها بدرونات استطلاعية أو اتصالات بمسيّرات استطلاعية تزوّدها بمعلومات، الأمر الذي يمكّن قائد الدبابة من تلقي المزيد من المعلومات عن الأوضاع في ميدان القتال. وبالطبع فإن الفضل الرئيسي في الحفاظ على سلامة الدبابة يعود إلى أفراد طاقم الدبابة وقائدها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا